ФСБ задержала в Екатеринбурге четырёх иностранцев за финансирование террористов
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
«В Екатеринбурге задержаны четверо иностранных граждан, причастных к оказанию финансовой помощи представителям запрещённой в России международной террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад»*, — приводит сообщение РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы.
Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Ростовской области по делу о государственной измене.
* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.