ФСБ задержала в Екатеринбурге четырёх иностранцев за финансирование террористов

Силовики задержали в Екатеринбурге четырёх иностранцев, причастных к финансированию террористической организации.

Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«В Екатеринбурге задержаны четверо иностранных граждан, причастных к оказанию финансовой помощи представителям запрещённой в России международной террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад»*, — приводит сообщение РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Ростовской области по делу о государственной измене.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.