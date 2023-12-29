RT в Telegram
Подпишись

ФСБ задержала в Екатеринбурге четырёх иностранцев за финансирование террористов

Короткая ссылка
Силовики задержали в Екатеринбурге четырёх иностранцев, причастных к финансированию террористической организации.
ФСБ задержала в Екатеринбурге четырёх иностранцев за финансирование террористов
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«В Екатеринбурге задержаны четверо иностранных граждан, причастных к оказанию финансовой помощи представителям запрещённой в России международной террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад»*, — приводит сообщение РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Ростовской области по делу о государственной измене.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить