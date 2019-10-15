Оппозиция Эквадора рассматривает возможность импичмента правительства
«Мы будем анализировать действия президента и министров в ходе подавления подавлению протестов. Конституция Республики определяет возможность надзора за органами власти и даже возможность импичмента», — цитирует парламентария РИА Новости.
По его словам, партия намерена действовать в рамках закона и в соответствии с Конституцией страны.
Ранее лидер Эквадора Ленин Морено пообещал, что указ, спровоцировавший протесты, будет отозван в ближайшее время.
Власти и митингующие заключили соглашение о прекращении протестов в Эквадоре.
3 октября в стране объявили режим чрезвычайного положения на фоне протестов из-за отмены правительством субсидий на бензин.