Оппозиция Эквадора рассматривает возможность импичмента правительства

Эквадорская партия «Движение за гражданскую революцию» рассматривает возможность импичмента правительства из-за беспорядков в ходе протестных акций в стране, заявил член законодательного собрания Франклин Саманиего.

«Мы будем анализировать действия президента и министров в ходе подавления подавлению протестов. Конституция Республики определяет возможность надзора за органами власти и даже возможность импичмента», — цитирует парламентария РИА Новости.

По его словам, партия намерена действовать в рамках закона и в соответствии с Конституцией страны.

Ранее лидер Эквадора Ленин Морено пообещал, что указ, спровоцировавший протесты, будет отозван в ближайшее время.

Власти и митингующие заключили соглашение о прекращении протестов в Эквадоре.

3 октября в стране объявили режим чрезвычайного положения на фоне протестов из-за отмены правительством субсидий на бензин.