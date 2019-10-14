Вызвавший протесты в Эквадоре указ отзовут в течение нескольких часов
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«В течение ближайших часов я отменю указ 883. Мы сделали выбор в пользу мира. Будет издан новый указ, который обеспечит доступ к ресурсам тех, кто в них действительно нуждается», — указал он.
En las próximas horas derogaré el Decreto 883. Hemos hecho una elección por la paz.— Lenín Moreno (@Lenin) 14 октября 2019 г.
Se expedirá un nuevo decreto que nos asegure que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Ранее эквадорские власти заключили с митингующими соглашение о прекращении протестов на территории республики.
5 октября Морено заявлял, что власти не намерены пересматривать решение об отмене субсидий на бензин, несмотря на массовые протесты в стране.
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