Вызвавший протесты в Эквадоре указ отзовут в течение нескольких часов

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что указ об отмене субсидий на бензин, который спровоцировал протесты в Эквадоре, отзовут в течение нескольких часов.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«В течение ближайших часов я отменю указ 883. Мы сделали выбор в пользу мира. Будет издан новый указ, который обеспечит доступ к ресурсам тех, кто в них действительно нуждается», — указал он.

En las próximas horas derogaré el Decreto 883. Hemos hecho una elección por la paz.

Se expedirá un nuevo decreto que nos asegure que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. — Lenín Moreno (@Lenin) 14 октября 2019 г.

Ранее эквадорские власти заключили с митингующими соглашение о прекращении протестов на территории республики.

5 октября Морено заявлял, что власти не намерены пересматривать решение об отмене субсидий на бензин, несмотря на массовые протесты в стране.

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