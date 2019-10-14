Вызвавший протесты в Эквадоре указ отзовут в течение нескольких часов

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Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что указ об отмене субсидий на бензин, который спровоцировал протесты в Эквадоре, отзовут в течение нескольких часов.
Вызвавший протесты в Эквадоре указ отзовут в течение нескольких часов
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«В течение ближайших часов я отменю указ 883. Мы сделали выбор в пользу мира. Будет издан новый указ, который обеспечит доступ к ресурсам тех, кто в них действительно нуждается», — указал он.

Ранее эквадорские власти заключили с митингующими соглашение о прекращении протестов на территории республики.

5 октября Морено заявлял, что власти не намерены пересматривать решение об отмене субсидий на бензин, несмотря на массовые протесты в стране.

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