Иран планирует начать строительство ядерного реактора АЭС «Карун»

Иран намерен начать осенью строительство «ядерного острова» АЭС «Карун», заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

«С Божьей помощью в текущем году будет осуществлена первая заливка бетона «ядерного острова» АЭС «Карун»... Надеюсь, что (это произойдёт. — RT) осенью», — приводит его слова РИА Новости.

Заливка бетона в фундамент знаменует полноценный старт строительства не только здания реактора, но и всего энергоблока АЭС.

Ранее ситуацию на Ближнем Востоке с лидером Ирана Ибрагимом Раиси обсудил президент России Владимир Путин.

До этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло решение временно отозвать своих инспекторов с ядерных объектов в Иране.