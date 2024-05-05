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Иран планирует начать строительство ядерного реактора АЭС «Карун»

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Иран намерен начать осенью строительство «ядерного острова» АЭС «Карун», заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
Иран планирует начать строительство ядерного реактора АЭС «Карун»
  • Gettyimages.ru
  • © Abram81

«С Божьей помощью в текущем году будет осуществлена первая заливка бетона «ядерного острова» АЭС «Карун»... Надеюсь, что (это произойдёт. — RT) осенью», — приводит его слова РИА Новости.

Заливка бетона в фундамент знаменует полноценный старт строительства не только здания реактора, но и всего энергоблока АЭС. 

Ранее ситуацию на Ближнем Востоке с лидером Ирана Ибрагимом Раиси обсудил президент России Владимир Путин.

До этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло решение временно отозвать своих инспекторов с ядерных объектов в Иране.

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