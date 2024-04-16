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Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Путин по просьбе Ирана провёл телефонный разговор с президентом Раиси

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с иранским лидером Эбрахимом Раиси, в ходе которого главы государств обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Особое внимание во время общения президенты уделили авиаудару Израиля по дипломатическому представительству Ирана в Дамаске и ответных мер со стороны Тегерана.

Главы государств сошлись во мнении, что первопричиной нестабильности в регионе является продолжающийся палестино-израильский конфликт.

«Подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа», — отметили в Кремле.

Ранее советник-посланник посольства Ирана в России Хусейн Малики заявил о готовности исламской республики обороняться в случае атаки со стороны Израиля.

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