Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Путин по просьбе Ирана провёл телефонный разговор с президентом Раиси
- globallookpress.com
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Особое внимание во время общения президенты уделили авиаудару Израиля по дипломатическому представительству Ирана в Дамаске и ответных мер со стороны Тегерана.
Главы государств сошлись во мнении, что первопричиной нестабильности в регионе является продолжающийся палестино-израильский конфликт.
«Подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа», — отметили в Кремле.
Ранее советник-посланник посольства Ирана в России Хусейн Малики заявил о готовности исламской республики обороняться в случае атаки со стороны Израиля.