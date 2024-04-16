Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с иранским лидером Эбрахимом Раиси, в ходе которого главы государств обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Особое внимание во время общения президенты уделили авиаудару Израиля по дипломатическому представительству Ирана в Дамаске и ответных мер со стороны Тегерана.

Главы государств сошлись во мнении, что первопричиной нестабильности в регионе является продолжающийся палестино-израильский конфликт.

«Подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа», — отметили в Кремле.

Ранее советник-посланник посольства Ирана в России Хусейн Малики заявил о готовности исламской республики обороняться в случае атаки со стороны Израиля.