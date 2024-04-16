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Посол Ирана в России заявил о готовности Тегерана обороняться в случае эскалации

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Советник-посланник посольства Ирана в России Хусейн Малики на круглом столе, посвящённом председательству Казахстана в ШОС, заявил о готовности исламской республики обороняться в случае атаки со стороны Израиля.
Посол Ирана в России заявил о готовности Тегерана обороняться в случае эскалации
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

Малики подчеркнул, что Тегеран готов к дополнительным оборонительным мерам для защиты законных интересов страны.

Ранее посол Ирана в Турции Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде заявил, что его государство не стремится к эскалации.

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