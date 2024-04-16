Посол Ирана в России заявил о готовности Тегерана обороняться в случае эскалации

Советник-посланник посольства Ирана в России Хусейн Малики на круглом столе, посвящённом председательству Казахстана в ШОС, заявил о готовности исламской республики обороняться в случае атаки со стороны Израиля.

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Об этом пишет ТАСС. Малики подчеркнул, что Тегеран готов к дополнительным оборонительным мерам для защиты законных интересов страны. Ранее посол Ирана в Турции Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде заявил, что его государство не стремится к эскалации.