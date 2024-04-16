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Посол Ирана в Турции: Тегеран не стремится к эскалации

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Иранский посол в Турции Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде заявил, что Тегеран не стремится к эскалации в регионе, вопрос после операции против Израиля закрыт.
Посол Ирана в Турции: Тегеран не стремится к эскалации
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание Aydınlık.

По его словам, удар Тегерана был направлен исключительно на военные цели, использованные в ходе «террористической атаки» на консульство Ирана в Дамаске.

ВС Ирана не наносили ударов по экономическим центрам или гражданским населённым пунктам и целью данной операции было послать чёткий сигнал другой стороне, добавил посол.

«Иран не стремится к эскалации конфликта в регионе. Поэтому после операции Иран заявил, что для него этот вопрос закрыт, но если сионистский режим предпримет контрмеры, его реакция будет быстрой и всеобъемлющей», — подчеркнул он.

Ранее замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что Тегеран ответит в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля.

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