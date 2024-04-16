Замглавы МИД: Иран ответит в течение нескольких секунд в случае атаки Израиля

Замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что Тегеран ответит в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля.

Об этом информирует агентство IRNA.

Как передаёт ТАСС, если Израиль попытается тронуть землю Ирана, то получит намного более сильный удар по сравнению с предыдущим.

«Если (Израиль. — RT) совершит ещё одну ошибку, ответ будет сильным и немедленным и будет измеряться не днями и не часами, а секундами», — сказано в материале.

Ранее США в частном порядке уведомили Израиль, что в случае нанесения ответного удара по Ирану он «будет делать это в одиночку».

Американские официальные лица ожидают, что военный ответ Израиля, скорее всего, будет включать удары по иранским военным и поддерживаемым Тегераном силам за пределами Ирана.