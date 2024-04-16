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США уведомили Израиль, что в случае удара по Ирану он будет действовать в одиночку

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США в частном порядке уведомили Израиль, что в случае нанесения ответного удара по Ирану он «будет делать это в одиночку».

Об этом информирует АВС News.

По данным телеканала, США не будут участвовать в наступательных военных операциях против Ирана, опасаясь более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.     

Ранее президент США Джо Байден предостерёг премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от нанесения ответных ударов по Ирану.

При этом Нетаньяху заявил коллегам по партии «Ликуд», что Израиль отреагирует на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях».

Кроме того, в МИД Ирана подчеркнули, что при атаке Израиля Тегеран примет контрмеры через секунды.

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