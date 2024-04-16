США уведомили Израиль, что в случае удара по Ирану он будет действовать в одиночку
Об этом информирует АВС News.
По данным телеканала, США не будут участвовать в наступательных военных операциях против Ирана, опасаясь более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее президент США Джо Байден предостерёг премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от нанесения ответных ударов по Ирану.
При этом Нетаньяху заявил коллегам по партии «Ликуд», что Израиль отреагирует на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях».
Кроме того, в МИД Ирана подчеркнули, что при атаке Израиля Тегеран примет контрмеры через секунды.