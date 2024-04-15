Нетаньяху заявил, что Израиль ответит Ирану мудро
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил коллегам по партии «Ликуд», что Израиль отреагирует на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях».
«Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях», — приводит слова Нетаньяху ТАСС.
Ранее президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил, что Израиль не ищет войны с Ираном и прорабатывает ответ на его атаку.
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