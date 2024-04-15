Нетаньяху заявил, что Израиль ответит Ирану мудро

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил коллегам по партии «Ликуд», что Израиль отреагирует на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях».

«Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях», — приводит слова Нетаньяху ТАСС. Ранее президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил, что Израиль не ищет войны с Ираном и прорабатывает ответ на его атаку.