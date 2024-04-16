МИД Ирана: при атаке Израиля Тегеран примет контрмеры через секунды
С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни.
«Сионисты должны знать, что в этот раз у них не будет отсрочки в 12 дней. Отсчёт до ответа, который они получат, будет отмеряться не в днях или часах, а в секундах», — цитирует его РИА Новости.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил коллегам по партии «Ликуд», что Израиль отреагирует на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях».
Кроме того, президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил, что Израиль не ищет войны с Ираном и прорабатывает ответ на его атаку.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон работает над предотвращением эскалации на Ближнем Востоке.