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МИД Ирана: при атаке Израиля Тегеран примет контрмеры через секунды

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Израиль должен знать, что если он ответит на удар Ирана по израильской территории, то Тегеран примет контрмеры не через 12 дней, как в прошлый раз, а через секунды.

С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни.

«Сионисты должны знать, что в этот раз у них не будет отсрочки в 12 дней. Отсчёт до ответа, который они получат, будет отмеряться не в днях или часах, а в секундах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил коллегам по партии «Ликуд», что Израиль отреагирует на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях».

Кроме того, президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил, что Израиль не ищет войны с Ираном и прорабатывает ответ на его атаку. 

Также госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон работает над предотвращением эскалации на Ближнем Востоке.

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