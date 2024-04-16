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NBC: Байден предостерёг Нетаньяху от нанесения новых ударов по Ирану

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Президент США Джо Байден предостерёг премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от нанесения ответных ударов по Ирану.

Об этом информирует NBC

По данным телеканала, американский лидер дал понять, что Вашингтон не станет участвовать в наступательных действиях против Исламской Республики.

При этом отмечается, что в США считают ответ Израиля «неизбежным», но ожидают, что он будет «ограниченным по масштабам».

Ранее в МИД Ирана заявили, что при атаке Израиля Тегеран примет контрмеры через секунды.

Также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил коллегам по партии «Ликуд», что Израиль отреагирует на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях».

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