RT в Telegram
Подпишись

Ульянов: МАГАТЭ временно отзывает инспекторов с ядерных объектов в Иране

Короткая ссылка
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло решение временно отозвать своих инспекторов с ядерных объектов в Иране.
Ульянов: МАГАТЭ временно отзывает инспекторов с ядерных объектов в Иране
  • AFP
  • © ALEX HALADA

Как сообщил в личном Telegram-канале постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, такое решение было принято в связи с напряжённой ситуацией на Ближнем Востоке.

«Ввиду напряжённой ситуации в регионе МАГАТЭ принято решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», — написал он.

Ранее ситуацию на Ближнем Востоке с лидером Ирана Ибрагимом Раиси обсудил президент России Владимир Путин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить