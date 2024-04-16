Ульянов: МАГАТЭ временно отзывает инспекторов с ядерных объектов в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло решение временно отозвать своих инспекторов с ядерных объектов в Иране.

Как сообщил в личном Telegram-канале постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, такое решение было принято в связи с напряжённой ситуацией на Ближнем Востоке.

«Ввиду напряжённой ситуации в регионе МАГАТЭ принято решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», — написал он.

Ранее ситуацию на Ближнем Востоке с лидером Ирана Ибрагимом Раиси обсудил президент России Владимир Путин.