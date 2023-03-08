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Министр обороны Блащак: Польша хочет, чтобы ЕС покупал у неё боеприпасы для Украины

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Варшава хочет, чтобы страны Европейского союза совместно покупали у неё боеприпасы для Киева.
Министр обороны Блащак: Польша хочет, чтобы ЕС покупал у неё боеприпасы для Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, существует инициатива, которая предусматривает совместные заказы боеприпасов, и ей также воспользуется оборонная промышленность Польши.

Он отметил, что вскоре в Варшаву с визитом прибудет еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, с которым он договорится, чтобы польская оборонная промышленность могла воспользоваться этими заказами и увеличить свои производственные возможности.

Ранее Блащак сообщил, что Польша передаст Украине очередные десять танков Leopard на текущей неделе.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на директора евразийского отдела Бюро международного сотрудничества Южной Кореи, власти страны одобрили экспорт Польшей гаубиц с южнокорейскими запчастями на Украину.

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