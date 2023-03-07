Глава Минобороны Польши: Варшава передаст Киеву десять танков Leopard на этой неделе

Польша передаст Украине очередные десять танков Leopard на текущей неделе, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Мы договорились с министром (обороны ФРГ Борисом. — RT) Писториусом о том, что я буду ответственным за создание коалиции стран, которые имеют танки Leopard 2А4, а министр Писториус — танки Leopard 2А6. Я сделал так, что такая коалиция создана. 14 польских танков: четыре уже на Украине, очередные десять ещё на этой неделе попадут на Украину», — цитирует его РИА Новости.

Блащак также заявил, что Польша хочет создать сервисный хаб для переданных на Украину танков Leopard и производить запчасти для них.

В феврале Блащак заявил, что Варшава выражает разочарование тем, что Германия предоставляет Украине мало танков Leopard.