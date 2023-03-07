Узнать больше

Глава Минобороны Польши: Варшава передаст Киеву десять танков Leopard на этой неделе

Короткая ссылка
Польша передаст Украине очередные десять танков Leopard на текущей неделе, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Глава Минобороны Польши: Варшава передаст Киеву десять танков Leopard на этой неделе
  • AP
  • © Michal Dyjuk

«Мы договорились с министром (обороны ФРГ Борисом. — RT) Писториусом о том, что я буду ответственным за создание коалиции стран, которые имеют танки Leopard 2А4, а министр Писториус — танки Leopard 2А6. Я сделал так, что такая коалиция создана. 14 польских танков: четыре уже на Украине, очередные десять ещё на этой неделе попадут на Украину», — цитирует его РИА Новости.

Блащак также заявил, что Польша хочет создать сервисный хаб для переданных на Украину танков Leopard и производить запчасти для них.

В феврале Блащак заявил, что Варшава выражает разочарование тем, что Германия предоставляет Украине мало танков Leopard.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить