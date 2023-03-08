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Reuters: Южная Корея одобрила Польше экспорт оружия с запчастями на Украину

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Власти Южной Кореи одобрили экспорт Польшей гаубиц с южнокорейскими запчастями на Украину.
Reuters: Южная Корея одобрила Польше экспорт оружия с запчастями на Украину
  • РИА Новости

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора евразийского отдела Бюро международного сотрудничества Южной Кореи. 

«Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA (Администрации программы оборонных закупок. — RT)... и затем приняли решение о выдаче лицензии Польше на экспорт», — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе южнокорейский премьер-министр Хан Док Су в интервью телекомпании CNN заявил, что Сеул «пока не решил» поставлять оружие на Украину.

В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Южной Корее стоит изменить позицию и принять решение об оказании военной помощи Украине.

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