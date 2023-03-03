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Власти Южной Кореи заявили, что Сеул «пока не решил» поставлять оружие на Украину

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Республика Корея пока не готова отправлять оружие на Украину. Об этом сообщил южнокорейский премьер-министр Хан Док Су в интервью телекомпании CNN.

«Думаю, что не сейчас... мы пока не решили, будем ли предоставлять летальное оружие», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о готовности Сеула рассмотреть возможность отправки летального оружия на Украину.

Он рассказал, что в 2023 году Корея планирует оказать Украине гуманитарную помощь на $130 млн.

Ранее в Министерстве обороны Южной Кореи заявили, что позиция Сеула о непредоставлении Вооружённым силам Украины летальных вооружений на данный момент остаётся неизменной.

В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Южной Корее стоит изменить позицию и принять решение об оказании военной помощи Украине.

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