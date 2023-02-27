МО Южной Кореи: позиция Сеула о непредоставлении Киеву летальных вооружений неизменна
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- © Lee Jin-man
«Принцип южнокорейского правительства касательно непредоставления Украине летальных вооружений остаётся без изменений», — приводит РИА Новости слова представителя южнокорейского Минобороны Чона Ха Гю.
Он добавил, что Сеул предоставляет Украине исключительно гуманитарную помощь, а также готов оказывать содействие в восстановлении страны.
В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Южной Корее стоит изменить позицию и принять решение об оказании военной помощи Украине.