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МО Южной Кореи: позиция Сеула о непредоставлении Киеву летальных вооружений неизменна

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В Министерстве обороны Южной Кореи заявили, что позиция Сеула о непредоставлении Вооружённым силам Украины летальных вооружений на данный момент остаётся неизменной.
МО Южной Кореи: позиция Сеула о непредоставлении Киеву летальных вооружений неизменна
  • AP
  • © Lee Jin-man

«Принцип южнокорейского правительства касательно непредоставления Украине летальных вооружений остаётся без изменений», — приводит РИА Новости слова представителя южнокорейского Минобороны Чона Ха Гю.

Он добавил, что Сеул предоставляет Украине исключительно гуманитарную помощь, а также готов оказывать содействие в восстановлении страны.

В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Южной Корее стоит изменить позицию и принять решение об оказании военной помощи Украине.

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