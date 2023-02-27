МО Южной Кореи: позиция Сеула о непредоставлении Киеву летальных вооружений неизменна

В Министерстве обороны Южной Кореи заявили, что позиция Сеула о непредоставлении Вооружённым силам Украины летальных вооружений на данный момент остаётся неизменной.

«Принцип южнокорейского правительства касательно непредоставления Украине летальных вооружений остаётся без изменений», — приводит РИА Новости слова представителя южнокорейского Минобороны Чона Ха Гю.

Он добавил, что Сеул предоставляет Украине исключительно гуманитарную помощь, а также готов оказывать содействие в восстановлении страны.

В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Южной Корее стоит изменить позицию и принять решение об оказании военной помощи Украине.