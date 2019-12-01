Порошенко заявил об ослаблении международной солидарности с Украиной

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Бывший украинский лидер Пётр Порошенко отметил ослабление международной солидарности с Украиной на фоне «страха» Киева «обидеть» Москву.

«За последние полгода международная солидарность с Украиной ослабла, потому что помогать можно только тем, кто хочет. Если кто-то боится обидеть (президента России Владимира. — RT) Путина позицией относительно ПДЧ (Плана действий членства. — RT) в НАТО, приветствием наших побед в Международном суде в Гааге, в Гамбурге, Стокгольме, то таким помогать очень трудно», — написал экс-президент Украины в своём Twitter.

Ранее Порошенко заявил, что полная безопасность Европы невозможна без Украины в НАТО.

Его партия «Европейская солидарность» также потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой национальной безопасности Украины.

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