На Украине приступили к аудиту всех государственных шахт

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Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что ведомство приступило к проведению аудита всех государственных шахт.
На Украине приступили к аудиту всех государственных шахт
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНИАН.

«Мы начали аудит всех госшахт. Сейчас мы выясняем возможные перспективы развития отрасли и отдельно об этом проинформируем», — сказал он.

По его словам, правительство также инициировало изменения в госбюджет на 2019 год, чтобы выделить дополнительные средства на реструктуризацию угольной отрасли.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что две шахты государственного предприятия «Селидовуголь» были отключены от электроэнергии в Донецкой области.

В сентябре Волынец сообщал, что работники шахты «Бужанская» отказались подниматься на поверхность и потребовали выплатить им долги по зарплате.

12 августа рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате. Позже горняки шахты «Капитальная» отказались работать из-за задолженности по зарплате.

Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.

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