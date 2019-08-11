«Передел активов»: почему угольные шахты Украины находятся на грани закрытия

Украинские шахтёры готовятся провести 25 августа акцию протеста в Киеве и потребовать от властей погашения долгов по зарплате. Как сообщил глава Независимого профсоюза Украины, на этот шаг могут пойти работники находящейся в Донецкой области шахты «Кураховская». Ранее забастовки прокатились по ряду других угледобывающих регионов страны. Чтобы получить долги и остановить ликвидацию предприятий, горняки перекрывают трассы и устраивают многодневные протесты. Как считают эксперты, на Украине продолжается развал государственного горнодобывающего сектора. Причинами упадка являются коррупция, отсутствие инвестиций в модернизацию и передел активов.

Бастующие из-за задержек зарплат украинские шахтёры планируют организовать в Киеве акции протеста, которые пройдут у офиса президента и правительственных учреждений. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, мероприятие запланировано на 25 августа — в этот день отмечается профессиональный праздник горняков.

«Горняки шахты «Кураховская» продолжают акцию протеста. Они блокировали автодорогу на пешеходном переходе в районе населённого пункта Новоселидовка в течение двух часов. Шахтёры вместе с профсоюзами готовы выехать в Киев и 25 августа... провести пикет под стенами офиса президента и других правительственных учреждений с требованием выплаты задолженности по заработной плате», — заявил он в Facebook.

Шахта «Кураховская», входящая в состав госпредприятия «Селидовуголь», расположена на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Общая задолженность украинских государственных угольных предприятий перед шахтёрами составляет порядка $40 млн (2,6 млрд руб.) — такую цифру ранее называли в профсоюзе.

Забастовка на шахте «Кураховская» началась на минувшей неделе. Работы были полностью остановлены, шахтёры в знак протеста перекрыли трассу. На прошедшей 5 августа встрече с гендиректором предприятия «Селидовуголь» тот сообщил, что средства для выплаты задолженности по зарплате появятся в лучшем случае в конце августа, поскольку этот вопрос решает премьер-министр Владимир Гройсман. А ближайшее заседание кабмина, который сейчас находится в отпуске, пройдёт не ранее 14-го числа.

Забастовка шахтёров в Киеве

globallookpress.com

© Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Это далеко не первая за последние месяцы забастовка горняков на Украине. Так, в июле работники шахты «Горская» госпредприятия «Первомайскуголь», расположенной в подконтрольном Киеву районе Луганской области, отказались выходить на поверхность земли. Они выступили против планов руководства отключить шахту от электроснабжения и затопить её.

Эта угроза возникла из-за огромного долга ГП «Первомайскуголь», управляющего пятью шахтами, перед поставщиком электроэнергии. Подобные проблемы возникали и ранее — в апреле этого года дело едва не дошло до полной остановки работы ряда шахт, которые являются градообразующими предприятиями.

При этом нельзя сказать, что на Украине нет спроса на уголь. Напротив, страна активно наращивает импорт этого сырья из-за рубежа, пока собственные шахты простаивают, отмечают эксперты.

«Ранее Украина почти полностью покрывала свои потребности в угле — за исключением коксующегося угля, который она закупала в России. Но на фоне блокады Донбасса сложилась парадоксальная ситуация, когда Киев демонстративно приобретал уголь в США и ЮАР», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз.

«Сиюминутная прибыль»

Государственные угольные предприятия находятся на грани закрытия не только в Донбассе, но и в других регионах Украины. В июне Независимый профсоюз горняков направил письмо секретарю СНБО Александру Данилюку, в котором потребовал остановить ликвидацию государственного предприятия «Львовуголь» и погасить долги по заработной плате перед работниками.

Ещё одним требованием стало прекращение «коррупционного незаконного процесса ликвидации ГП «Львовуголь», а также вывод государственных шахт из-под контроля «представителей криминала».

По мнению финансового аналитика Анны Кокоревой,коррупция могла стать одним из важных факторов упадка на украинских предприятиях.

«При смене власти на Украине произошёл передел активов, и они могли достаться собственникам, ориентирующимся не на долгое развитие, а на сиюминутную прибыль. Мы это также проходили в 1990-х годах», — пояснила собеседница RT.

Александр Данилюк

РИА Новости

В начале июня 2019-го горняки шести угольных шахт, находящихся в Львовской области, вышли на акцию протеста и перекрыли трассу Львов — Рава-Русская с требованием погасить задолженность по зарплате.

На эти призывы отреагировал глава украинского правительства Владимир Гройсман. Он принял делегацию горняков из Львовской области, поручил разблокировать закупки угля, вырабатываемого шахтами региона, и сделать их приоритетными для государственных энергокомпаний. Тогда он выразил мнение, что этот шаг поможет руководству шахт погасить долги по зарплатам. В итоге 19 июня глава Независимого профсоюза горняков Украины сообщил о возобновлении работы шахт после перечисления на счета ГП «Львовуголь» требуемых средств.

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Отметим, что украинская угледобывающая отрасль переживает кризис уже на протяжении многих лет. Ещё в 2009 году Виктор Янукович, будучи в то время лидером оппозиционной «Партии регионов», говорил о развале этого сектора промышленности.

«Я знаю, что угольная промышленность проходила в разные периоды своего существования разные времена. Но за последние 30—40 лет более тяжёлой ситуации в угольной промышленности не помню», — заявил политик.

Как отмечают эксперты, за все годы независимости украинские угольные предприятия практически не получали инвестиций, на шахтах десятилетиями не проводилась модернизация. А те предприятия, из которых ещё можно было выжать прибыль, оказались в руках частников. Ситуация усугубилась после «евромайдана», когда в стране начался новый раунд передела активов.

Отложенная гибель

В последнее время выработка собственного угля на Украине резко снизилась, и Киеву пришлось наращивать его импорт. Часть сырья страна закупала в России, а в 2017 году начались поставки антрацита из США. Положение дел усугубилось из-за торговой блокады, введённой с подачи националистов против ДНР и ЛНР, на территории которых добывается значительная доля угля антрацитовой группы.

Несмотря на то что украинские политики неоднократно выступали с призывами нарастить добычу угля в стране, государственные предприятия так и не дождались инвестиций. Вместо этого было принято решение прекратить господдержку таких шахт, часть из них должна была после этого закрыться, а другая — перейти к частным владельцам.

В октябре 2014 года с такой инициативой выступил Блок Петра Порошенко, занимавшего в то время пост президента. По условиям принятого решения, после 2021 года все шахты должны быть либо приватизированы, либо ликвидированы.

Вагоны с углем на станции

РИА Новости

© Павел Лисицын

В январе 2019 года на Украине вступил в силу закон, продлевающий на три года мораторий на банкротство и блокировку счетов государственных угольных предприятий. Как говорилось в пояснительной записке к документу, в противном случае уже скоро вся работа госшахт была бы заблокирована, что поставило бы под угрозу существование госсектора угольной отрасли и энергетическую безопасность Украины в целом.

Отметим, что на сегодняшний день на государственных угледобывающих предприятиях страны работают порядка 50 тыс. человек. В ряде случаев именно угольные шахты играют градообразующую роль и являются единственным местом трудоустройства для местного населения.

Однако никаких мер, чтобы спасти предприятия, власти всё равно не принимают, полагают эксперты. Как заявил в апреле глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко, если цены на уголь на украинском рынке не повысятся, все государственные шахты ждёт банкротство.

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«Если привязка украинского угля к низким ценам на роттердамской бирже останется, то государственные шахты обанкротятся, десятки тысяч шахтёров останутся без работы», — сказал он.

Как пояснила Анна Кокорева, привязка внутренних цен на уголь к международным могла пагубно сказаться на украинской угольной промышленности.

«Всё, что торгуется на международных биржах, — это волатильные активы, цена на них регулярно меняется и зачастую она более низкая, чем может быть на внутреннем рынке. Это логично, потому что спрос внутри конкретной страны на уголь может быть выше, чем в среднем по миру», — отметила эксперт.

Кокорева добавила, что ещё одним фактором снижения мировых цен на уголь в последние годы стало падение спроса, поскольку многие страны стремятся сократить угольную генерацию из-за её плохих экологических показателей.

Но главной причиной упадка украинской угольной отрасли стало нежелание властей инвестировать в модернизацию предприятий, считают аналитики. По словам Кокоревой, большая часть шахт давно не обновлялась, хотя добыча угля является весьма капиталоёмкой отраслью и нуждается в серьёзных вложениях.