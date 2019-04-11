На Украине предрекли банкротство государственным шахтам

Глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко заявил, что государственные шахты Украины ждёт банкротство, если не произойдёт повышение цены на уголь.

Об этом сообщают «Украинские новости».

«Если привязка украинского угля к низким ценам на роттердамской бирже останется, то государственные шахты обанкротятся, десятки тысяч шахтёров останутся без работы», — сказал он.

По его мнению, формула «Роттердам+» несколько улучшила условия работы шахт, однако из-за высокой себестоимости украинского угля, они всё ещё нуждается в помощи со стороны государства.

«Если не повысить цену на уголь госшахт, то шахты остановятся. Цена должна быть существенно выше», — добавил он.

Ранее Независимый профсоюз горняков Украины обратился к властям страны в связи с критической ситуацией, сложившейся из-за отключения от электроснабжения угольных предприятий.