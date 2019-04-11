На Украине предрекли банкротство государственным шахтам
- РИА Новости
Об этом сообщают «Украинские новости».
«Если привязка украинского угля к низким ценам на роттердамской бирже останется, то государственные шахты обанкротятся, десятки тысяч шахтёров останутся без работы», — сказал он.
По его мнению, формула «Роттердам+» несколько улучшила условия работы шахт, однако из-за высокой себестоимости украинского угля, они всё ещё нуждается в помощи со стороны государства.
«Если не повысить цену на уголь госшахт, то шахты остановятся. Цена должна быть существенно выше», — добавил он.
Ранее Независимый профсоюз горняков Украины обратился к властям страны в связи с критической ситуацией, сложившейся из-за отключения от электроснабжения угольных предприятий.