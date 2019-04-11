На Украине предрекли банкротство государственным шахтам

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Глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко заявил, что государственные шахты Украины ждёт банкротство, если не произойдёт повышение цены на уголь.
На Украине предрекли банкротство государственным шахтам
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Украинские новости».

«Если привязка украинского угля к низким ценам на роттердамской бирже останется, то государственные шахты обанкротятся, десятки тысяч шахтёров останутся без работы», — сказал он.

По его мнению, формула «Роттердам+» несколько улучшила условия работы шахт, однако из-за высокой себестоимости украинского угля, они всё ещё нуждается в помощи со стороны государства.

«Если не повысить цену на уголь госшахт, то шахты остановятся. Цена должна быть существенно выше», — добавил он.

Ранее Независимый профсоюз горняков Украины обратился к властям страны в связи с критической ситуацией, сложившейся из-за отключения от электроснабжения угольных предприятий.

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