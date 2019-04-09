Властям Украины пожаловались на обесточивание угольных предприятий

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Независимый профсоюз горняков Украины (НПКУ) обратился к властям страны в связи с критической ситуацией, сложившейся из-за отключения от электроснабжения угольных предприятий.
Властям Украины пожаловались на обесточивание угольных предприятий
  • РИА Новости

Об этом на своей странице в Facebook написал глава НПКУ Михаил Волынец.

Отмечается, что соответствующие письма были направлены в адрес президента Украины Петра Порошенко, украинского премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя Верховной рады Андрея Парубия.

«Государственные угольные предприятия оказались на грани полной остановки из-за обесточивания и прекращения добычи угля. Эта ситуация угрожает энергетической безопасности Украины и может привести к непредсказуемым социально-экономическим и экологическим последствиям», — указал он.

По его словам, ситуацию осложняют дополнительные санкции, устанавливаемые за несвоевременно оплаченные услуги по поставке электроэнергии, и растущая ежемесячно задолженность по заработной плате шахтёрам.

Ранее Волынец заявил, что три шахты государственного угледобывающего предприятия «Мирноградуголь» приостановили свою работу из-за отключения от электроснабжения.

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