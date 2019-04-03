Три шахты на Украине приостановили работу из-за обесточивания

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что три шахты государственного угледобывающего предприятия «Мирноградуголь» приостановили свою работу из-за отключения от электроснабжения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Обесточены шахты «Капитальная» и «Центральная» госпредприятия «Мирноградуголь»... Сегодня утром отключили шахту «5/6», — написал он.

Как отмечается на сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины, шахты отключили от электроснабжения из-за долгов.

По словам члена Независимого профсоюза горняков Украины Александра Абрамова, долг государственного предприятия за потреблённую энергию в прошлые годы достиг 1,8 млрд гривен, к тому же к этой сумме добавилась нынешняя задолженность.

Ранее Волынец сообщал, что отключение электричества грозит шахтам «Золотая», «Горная» и «Карбонит».