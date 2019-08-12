В Донецкой области протестующие шахтёры перекрыли дорогу

Рабочие двух шахт в Донецкой области Украины перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате.

«Сегодня протестуют горняки шахты «Кураховская». Они перекрывают дорогу в районе села Новоселидово», — написал в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Он отметил, что к акции также присоединились горняки шахты «Украина».

По словам главы профсоюза, на данный момент шахтёрам не выплатили 22% зарплаты за май.

«Также полностью не выплачены деньги за июнь и июль», — добавил Волынец.

Ранее рабочие шахты «Кураховская» перекрывали дорогу между городами Курахово и Селидово.