В Донецкой области протестующие шахтёры перекрыли дорогу

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Рабочие двух шахт в Донецкой области Украины перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате.
В Донецкой области протестующие шахтёры перекрыли дорогу
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Сегодня протестуют горняки шахты «Кураховская». Они перекрывают дорогу в районе села Новоселидово», — написал в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. 

Он отметил, что к акции также присоединились горняки шахты «Украина». 

По словам главы профсоюза, на данный момент шахтёрам не выплатили 22% зарплаты за май.

«Также полностью не выплачены деньги за июнь и июль», — добавил Волынец. 

Ранее рабочие шахты «Кураховская» перекрывали дорогу между городами Курахово и Селидово

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