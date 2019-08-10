Украинские шахтёры намерены 25 августа устроить в Киеве акцию протеста

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Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал, что шахтёры в подконтрольной Украине части Донецкой области вновь перекрыли дорогу с требованием погасить задолженность по зарплате и заявили о готовности устроить 25 августа в Киеве акцию протеста.
Украинские шахтёры намерены 25 августа устроить в Киеве акцию протеста
  • РИА Новости

Об этом он написал в Facebook.

«Горняки шахты «Кураховская» в субботу (10 августа. — RT) продолжают акцию протеста. Они блокировали автодорогу на пешеходном переходе в районе населённого пункта Новоселидовка в течение двух часов. Шахтёры вместе с профсоюзами готовы выехать в Киев и 25 августа... провести пикет под стенами офиса президента и других правительственных учреждений», — указал он.

Ранее работники шахты «Кураховская» уже блокировали дороги, требуя выплатить им долги по зарплате.

В августе сообщалось, что на шахтах государственного предприятия «Торецкуголь» в Донецкой области была отключена электроэнергия.

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