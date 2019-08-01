В Киеве заявили об обесточивании шахт госпредприятия

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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что шахты государственного предприятия (ГП) «Торецкуголь» в Донецкой области были отключены от электроэнергии.
В Киеве заявили об обесточивании шахт госпредприятия
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вчера (31 июля. — RT) в 13:00 на шахтах ГП «Торецкуголь» отключена электроэнергия, в частности отключены турбокомпрессоры и клетевый подъём, что делает невозможной добычу угля», — указал Герус.

Представитель Зеленского также добавил, что Министерство энергетики страны демонстрирует «отсутствие интереса к решению проблемы».

Уточняется, что на госпредприятии работают 2708 человек.

В июле глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что рабочие в Луганской области отказываются подниматься на поверхность в знак протеста против обесточивания шахты.

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