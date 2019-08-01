В Киеве заявили об обесточивании шахт госпредприятия
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Вчера (31 июля. — RT) в 13:00 на шахтах ГП «Торецкуголь» отключена электроэнергия, в частности отключены турбокомпрессоры и клетевый подъём, что делает невозможной добычу угля», — указал Герус.
Представитель Зеленского также добавил, что Министерство энергетики страны демонстрирует «отсутствие интереса к решению проблемы».
Уточняется, что на госпредприятии работают 2708 человек.
В июле глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что рабочие в Луганской области отказываются подниматься на поверхность в знак протеста против обесточивания шахты.