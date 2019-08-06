Шахтёры намерены устроить в Киеве митинг из-за долгов по зарплате

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что работники шахты «Кураховская» в Донецкой области намерены поехать в Киев с требованием выплатить им долги по заработной плате.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, шахтёры отправятся к офису президента Украины Владимира Зеленского, если в течение двух дней задолженность не будет погашена.

«Шахтёры готовы подождать, но если обещание заместителя губернатора не будет выполнено в течение двух дней, они настроены поехать в Киев в администрацию президента с требованиями вернуть заработанное», — указал он.

В июле рабочие в Луганской области отказались подниматься на поверхность в знак протеста против обесточивания шахты.

