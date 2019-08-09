На Украине шахтёры вновь перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате

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Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что шахтёры в подконтрольной Украине части Донецкой области вновь перекрыли дорогу с требованием погасить задолженность по зарплате.
На Украине шахтёры вновь перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Горняки шахты «Кураховская» перекрыли дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населённого пункта Новоселидовка — они требуют погашения задолженности им по зарплате. В то же время руководство государственного предприятия «Селидовуголь» создаёт давление на звеньевых, бригадиров и сейчас проводит с ними соответствующую воспитательную работу», — указал он.

Волынец уточнил, что накануне шахтёры уже блокировали дорогу. По его словам, горняки готовы продолжать забастовку до тех пор, пока им не выплатят деньги.

Ранее работники шахты «Кураховская» в Донецкой области заявили о намерении поехать в Киев с требованием выплаты им долгов по заработной плате.

В августе сообщалось, что на шахтах государственного предприятия «Торецкуголь» в Донецкой области была отключена электроэнергия.

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