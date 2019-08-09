На Украине шахтёры вновь перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Горняки шахты «Кураховская» перекрыли дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населённого пункта Новоселидовка — они требуют погашения задолженности им по зарплате. В то же время руководство государственного предприятия «Селидовуголь» создаёт давление на звеньевых, бригадиров и сейчас проводит с ними соответствующую воспитательную работу», — указал он.
Волынец уточнил, что накануне шахтёры уже блокировали дорогу. По его словам, горняки готовы продолжать забастовку до тех пор, пока им не выплатят деньги.
Ранее работники шахты «Кураховская» в Донецкой области заявили о намерении поехать в Киев с требованием выплаты им долгов по заработной плате.
В августе сообщалось, что на шахтах государственного предприятия «Торецкуголь» в Донецкой области была отключена электроэнергия.