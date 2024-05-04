«Речь идёт об унижении достоинства»: Тихонова дисквалифицировали на пять матчей за критику в адрес судьи Опейкиной

Главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова дисквалифицировали на пять матчей, два из которых — условно, за критику в адрес судьи Веры Опейкиной после встречи Первой лиги со «СКА-Хабаровском». В КДК РФС постановили, что тот допустил оскорбление по гендерному признаку. Специалист не согласился с решением и заверил: речь шла исключительно о квалификации арбитра, а не о её поле. В красноярском клубе итоговый вердикт также сочли чрезмерно жёстким и заявили о подаче апелляции.

«Удивила формулировка»

Работа судей-женщин на матчах мужских команд давно не удивляет болельщиков. В последние годы им доводилось обслуживать встречи самых важных турниров, в том числе Лиги чемпионов и первенства планеты. А француженка Стефани Фраппар и вовсе известна всему миру.

К сожалению, в России не обошлось без громкого скандала. После выездного противостояния 28-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровском» главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал арбитра Веру Опейкину и спустя две недели понёс наказание.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрел инцидент и дисквалифицировал наставника на пять игр, две из которых — условно с испытательным сроком на год. Также он оштрафован на 50 тыс. рублей. По мнению главы органа Артура Григорьянца, действия специалиста подпадают под статью об унижении достоинства человека по признаку пола.

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«Тихонов сказал, что не хотел оскорблять и считает, что не оскорблял судью. Мы говорили о том, что речь идёт об унижении достоинства. Какое отношение квалификация Опейкиной имеет к тому, что она женщина? Акцент Тихонова был сделан именно на том, что она женщина. Она утверждена судейским комитетом, прошла процедуру подготовки рефери. Мы говорили о том, что оценивать работу по гендерному признаку — непрофессионально», — цитирует функционера «Матч ТВ».

Сам тренер не согласился с вердиктом КДК. По его словам, на заседании он подчеркнул, что никогда не относился предвзято к женщинам-арбитрам, тем более те неоднократно обслуживали как товарищеские матчи с участием его команд, так и встречи легенд, когда он сам появлялся на поле.

«Я указывал не на пол рефери, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже Вторую лигу в нынешнем сезоне, назначен на наш матч. В КДК посчитали, что это дискриминация по полу. Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал её женщиной. Но важно подчеркнуть: мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр — женщина», — объяснил Тихонов.

В «Енисее» своего сотрудника поддержали и изъявили готовность подать апелляцию. Так, генеральный директор клуба Дмитрий Федосеев заявил, что тренер не сказал ничего ужасного и не заслужил столь жёсткой кары. Избыточно суровым счёл решение и министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

«Удивила формулировка. Андрей Валерьевич в первую очередь оценивал качество и уровень квалификации арбитра в данном противостоянии. Оценка может быть субъективной, может быть неверной. Но с той формулировкой, которую вынес КДК РФС, я не согласен», — подытожил он.

«Здесь мужики рубятся, и некоторые моменты не понимают»

Красноярцы потерпели разгромное поражение (0:3). Основные претензии специалиста вызвал эпизод с назначением пенальти в ворота его коллектива по истечении получаса. Он заверил, что один из судей РПЛ позже, разобрав момент, постановил: одиннадцатиметровый назначать не следовало.

Впрочем, он получился довольно спорным. С одной стороны, Яо Шарль явно сам искал контакт в штрафной. С другой — Виталий Стежко летел в откровенно безрассудный подкат. Но тренер остался недоволен не только этим.

«В первом тайме Егор Иванов играет в мяч, ему наступают на ногу. Фол в другую сторону, и мы получаем жёлтую карточку. Не назначили угловой в нашу пользу. В ответной атаке мы пропускаем. Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, на детях! Это ненормально! Здесь мужики рубятся, и некоторые моменты просто не понимают», — посетовал он.

В заключение Тихонов посоветовал назначить рефери на встречу «Родина» — «Химки» или отправить в Махачкалу.

При этом Опейкина — достаточно опытный судья. Она трудится с 2009-го и в 2016-м получила звание арбитра ФИФА. А главное, наряду с Анастасией Пустовойтовой стала одной из первых женщин, которых начали привлекать к мужским соревнованиям в России.

С 2021-го Вера востребована во Второй лиге, где суммарно обслужила 25 матчей. Текущий сезон и вовсе получился для неё прорывным. Например, она трижды отработала на Кубке России. Более того, в сентябре прошлого года стала первой женщиной, которую назначили на встречу с участием коллективов РПЛ: «Балтика» — «Крылья Советов». Тогда нареканий к рефери не возникло, а перед стартовым свистком футболисты даже вручили ей букет цветов.

Наконец, нашумевший матч в Хабаровске был для неё дебютным в качестве главной в подэлитном дивизионе. Тогда она не только не побоялась указать на точку в штрафной «Енисея», но и продемонстрировала гостям два горчичника.

А на международном уровне россиянка работает очень давно. В 2023-м она вместе с Пустовойтовой и Екатериной Курочкиной должна была отправиться на ЧМ, но всю тройку не пригласили по политическим соображениям. Зато осенью её, несмотря на санкции ФИФА и УЕФА, неожиданно назначили на встречу Лиги наций между сборными Армении и Казахстана.

«Классные эмоции. Честно сказать, уже начала забывать, что это такое, поэтому волнение было чуть сильнее обычного. Но оно ушло с первым свистком. Матч получился интересным, команды забили красивые мячи. Было много борьбы», — поделилась впечатлениями Опейкина.

«Хочется призвать тренеров держать себя в рамках»

Дисквалификацию Тихонова в мире отечественного футбола восприняли неоднозначно. Например, бывший судья ФИФА Алексей Николаев вступился за коллегу. По его мнению, она допустила ошибки в эпизодах, где могли не разобраться и мужчины.

«Конечно, эмоции иногда берут верх, такое бывает. Но всё зависит от людей: кто‑то ведёт себя на скамейке сдержанно, кто‑то — наоборот. Хочется призвать тренеров держать себя в рамках и не оскорблять судей, с которыми они делают общее дело. Хотелось бы, чтобы таких ситуаций, как с Андреем Валерьевичем, было меньше», — подчеркнул экс-арбитр.

Поддержал Опейкину и известный комментатор Дмитрий Губерниев. Он считает, что наставник повёл себя неправильно и не должен был обижать судью.

«Я, как главный подкаблучник России, говорил и говорю, что нельзя так делать. Андрей, ну как же так? Пусть теперь страдает. Главное для него — дать возможность загладить, искупить вину, потому что у неё муж — волшебник, как говорилось в фильме «Обыкновенное чудо», — заявил он.

Нашлись и те, кто занял сторону Тихонова. Бывший капитан сборной России Александр Мостовой и вовсе предложил не назначать женщин на мужские соревнования.

«Какой смысл? У них же есть женские. Да, мужчины тоже ошибаются, но тут понятно почему — потому что 95% не играли в футбол. Пять матчей дисквалификации для Тихонова — много. За что три встречи реального исполнения? Хотели бы наказать — дисквалифицировали бы на одну, и всё», — высказался Мостовой.

А чемпион России в составе «Спартака» Андрей Ещенко уверен, что тренеры должны иметь право критиковать арбитров вне зависимости от их пола. Те же, в свою очередь, обязаны воспринимать сказанное.

«Когда они хорошо судят, мы их хвалим. Если работают плохо, об этом тоже надо говорить. А так получается, Андрей Валерьевич раскритиковал рефери — и получил пять матчей дисквалификации», — посетовал Ещенко.