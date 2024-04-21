Губерниев заступился за арбитра Опейкину, которая судила матч Первой лиги

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе арбитра Веры Опейкиной, которую по итогам матча 28-го тура Первой лиги между «Енисеем» и «СКА-Хабаровск» раскритиковал наставник красноярской команды Андрей Тихонов.

Накануне, обсуждая прошедшую игру, Тихонов задался вопросом: «Почему обслуживать эту встречу назначили женщину?»

«Какое отношение квалификация Опейкиной как судьи имеет к тому, что она женщина? Неважно, какого пола человек, главное — оценить его профессиональные качества», — сказал Губерниев Sport24.

По словам Губерниева, женщины в футболе могут судить не хуже, чем арбитры-мужчины, а может, и лучше.

«И вообще — женщины лучше мужчин! Это моё стойкое убеждение», — добавил он.

Ранее «Краснодар» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Зенитом».