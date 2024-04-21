RT в Telegram
Подпишись

Губерниев заступился за арбитра Опейкину, которая судила матч Первой лиги

Короткая ссылка
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе арбитра Веры Опейкиной, которую по итогам матча 28-го тура Первой лиги между «Енисеем» и «СКА-Хабаровск» раскритиковал наставник красноярской команды Андрей Тихонов.
Губерниев заступился за арбитра Опейкину, которая судила матч Первой лиги
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Накануне, обсуждая прошедшую игру, Тихонов задался вопросом: «Почему обслуживать эту встречу назначили женщину?»

«Какое отношение квалификация Опейкиной как судьи имеет к тому, что она женщина? Неважно, какого пола человек, главное — оценить его профессиональные качества», — сказал Губерниев Sport24.

По словам Губерниева, женщины в футболе могут судить не хуже, чем арбитры-мужчины, а может, и лучше.  

«И вообще — женщины лучше мужчин! Это моё стойкое убеждение», — добавил он.

Ранее «Краснодар» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить