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Тихонов: фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал арбитра женщиной

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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать его за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.
Тихонов: фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал арбитра женщиной
  • РИА Новости

«На заседании озвучил, что не имею предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам. Указывал не на пол, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже Вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч. В КДК посчитали, что это дискриминация по полу. Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал её женщиной. За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

 После поражения своей команды в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина».

Ранее министр спорта Красноярского края сообщил, что «Енисей» обжалует дисквалификацию Тихонова.

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