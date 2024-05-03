Тихонов: фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал арбитра женщиной

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать его за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.

«На заседании озвучил, что не имею предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам. Указывал не на пол, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже Вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч. В КДК посчитали, что это дискриминация по полу. Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал её женщиной. За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

После поражения своей команды в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина».

Ранее министр спорта Красноярского края сообщил, что «Енисей» обжалует дисквалификацию Тихонова.