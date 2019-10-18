Две шахты на Украине отключили от электроэнергии

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Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что две шахты государственного предприятия «Селидовуголь» были отключены от электроэнергии в Донецкой области.
Две шахты на Украине отключили от электроэнергии
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня я получил информацию, что две шахты ГП «Селидовуголь» — «Котляревская» и «Украина» — отключены от подачи электроэнергии. Это просто свинство, и прекращение электроснабжения происходит в то время, когда на складах тепловых электростанций недостаточно угля», — написал он.

Волынец не уточнил, по какой причине были обесточены шахты.

Ранее украинское правительство приняло внесение изменений в бюджет страны на 2019 год, предусматривающих выделение более 1 млрд гривен (около $40 млн) на погашение задолженности по зарплате шахтёрам.

В сентябре Волынец сообщал, что работники шахты «Бужанская» отказались подниматься на поверхность и потребовали выплатить им долги по зарплате.

12 августа рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате. Позже горняки шахты «Капитальная» отказались работать из-за задолженности по зарплате.

Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.

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