Горняки ещё одной шахты на Украине отказались работать из-за долгов

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Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что группа горняков в Донецкой области отказалась приступать к работе и требует погасить задолженность по зарплате.
Горняки ещё одной шахты на Украине отказались работать из-за долгов
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«26 горняков первой смены шахты «Капитальная» госпредприятия «Мирноградуголь» отказались приступать к работе. К такому шагу они вынуждены были прибегнуть из-за задолженности по заработной плате», — указал он.

По его словам, суммарно шахтёрам госпредприятия по состоянию на 12 августа задолжали 87 млн гривен.

Ранее рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате.

В августе сообщалось, что на шахтах государственного предприятия «Торецкуголь» в Донецкой области была отключена электроэнергия.

Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.

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