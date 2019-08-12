Горняки ещё одной шахты на Украине отказались работать из-за долгов
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«26 горняков первой смены шахты «Капитальная» госпредприятия «Мирноградуголь» отказались приступать к работе. К такому шагу они вынуждены были прибегнуть из-за задолженности по заработной плате», — указал он.
По его словам, суммарно шахтёрам госпредприятия по состоянию на 12 августа задолжали 87 млн гривен.
Ранее рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате.
В августе сообщалось, что на шахтах государственного предприятия «Торецкуголь» в Донецкой области была отключена электроэнергия.
Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.