На Украине горняки отказались покидать шахту из-за долгов по зарплате

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Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что работники шахты «Бужанская» отказались подниматься на поверхность и требуют выплатить им долги по зарплате.
На Украине горняки отказались покидать шахту из-за долгов по зарплате
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вчера горняки второй смены шахты «Бужанская» ГП «Волыньуголь» отказались подниматься на поверхность. Они требуют выплаты заработной платы. Им не выплатили ещё 20% за июнь, 100% за июль и 80% за август», — отметил Волынец.

По его словам, к настоящему моменту задолженность по заработной плате шахтёрам почти достигла отметки в 900 млн гривен, а с 1 октября этот показатель может вырасти до 1,3 млрд гривен.

12 августа рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате. Чуть позже горняки шахты «Капитальная» отказались работать из-за задолженности по зарплате.

Вместе с этим 20 августа Волынец сообщил, что шахта «Горная» в Луганской области работает в аварийном режиме и находится под угрозой затопления из-за нехватки электроэнергии. 

Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.

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