На Украине заявили об угрозе затопления шахты

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что шахта «Горная» в Луганской области работает в аварийном режиме и находится под угрозой затопления из-за нехватки электроэнергии.

Об этом он написал в Facebook.

«Шахта «Горная» госпредприятия «Первомайскуголь» работает в режиме жизнеобеспечения. С 1 августа из-за долгов за ранее потреблённую электроэнергию предприятие не может работать в обычном режиме… Шахта из-за нехватки запасных частей и нехватки электроэнергии работает в режиме аварийности и находится под угрозой затопления», — указал он.

Вместе с этим Волынец уточнил, что из-за сложившейся ситуации уголь на руднике не добывается, а от этого зависит заработная плата шахтёров. По его словам, к настоящему моменту предприятие задолжало горнякам деньги за июнь и июль.

Ранее рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате. Позднее горняки шахты «Капитальная» отказались работать также из-за задолженности по зарплате.

В начале августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что на шахтах государственного предприятия «Торецкуголь» в Донецкой области была отключена электроэнергия.

Вместе с этим Герус 20 августа сообщил, что запасы угля на тепловых электростанциях в настоящий момент на 40% меньше прошлогодних показателей.

Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.