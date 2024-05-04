Поражены объекты инфраструктуры: в Минобороны РФ сообщили о 25 групповых ударах по целям на Украине за неделю

В Минобороны РФ заявили, что российские военные за минувшую неделю нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятиям военно-промышленного комплекса, местам хранения ракет и боеприпасов, а также по цехам производства дронов. Также были поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в период с 28 апреля по 4 мая российские военные в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА.

В результате были поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Удары также наносились по пунктам временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ.

Обстановка на линии соприкосновения

В течение недели подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 12 бригад противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Новоегоровка (ЛНР), Петропавловка, Глушковка, Синьковка (Харьковская область) и Торское (ДНР).

Отражены 23 контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад ВСУ, 10-й и 18-й бригад Нацгвардии в районах н. п. Червоная Диброва, Нововодяное (ЛНР), Григоровка и Терны (ДНР).

По оценкам Минобороны РФ, противник потерял здесь до 975 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, две боевые машины РСЗО «Град» и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 орудий западного производства.

Сводка Минобороны России о ходе СВО в период с 28 апреля по 4 мая

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Юг» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бойцы нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, трёх штурмовых и девяти механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Спорное, Андреевка, Максимильяновка, Парасковиевка, Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР).

Кроме того, были отражены четыре контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых и 93-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Богдановка, Георгиевка, Красногоровка и Часов Яр (ДНР).

Противник потерял в этом секторе свыше 2325 человек, семь танков, десять боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортёра М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии.

Также уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD»), станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили н. п. Новобахмутовка, Семёновка и Бердычи (ДНР).

Российские военные нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак противника в районах н. п. Ленинское, Уманское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино и Нетайлово (ДНР).

За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе Abrams, 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП Bradley, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 — западного производства.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах н. п. Червоное, Гуляйполе (Запорожская область), Угледар, Урожайное и Старомайорское (ДНР).

Противник потерял в этом секторе до 745 человек, 15 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD», а также полевой склад боеприпасов.

Также по теме На Украине назвали сложившуюся в зоне СВО ситуацию «критической» для ВСУ В данный момент на фронте преимущество находится «в руках России», армия Украины оказалась в критическом положении.

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли поражение живой силе и технике четырёх бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах н. п. Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки (Запорожская область), Михайловка, Ивановка, Тягинка и Берислав (Херсонская область).

Противник потерял до 215 военнослужащих, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Ракетные войска, артиллерия и беспилотники группировок войск ВС России за неделю уничтожили две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ, а также склад топлива для военной техники ВСУ.

Наряду с этим был поражён воинский эшелон с техникой и вооружением западного производства, поставленными Украине странами НАТО.

Авиация и средства ПВО сбили 15 оперативно-тактических ракет АТАCМS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов систем GLSDB, HIMARS и «Ураган», а также 201 беспилотник.

В течение прошедшей недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих.