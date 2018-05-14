В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о пяти случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

«За прошедшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив миномёты калибра 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатомёты и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

По данным Народной милиции ЛНР, обстрелам подверглись некоторые районы населённых пунктов Калиново, Желобок и Фрунзе.

К настоящему моменту информации о погибших и пострадавших среди военных и мирного населения не поступало.

Ранее исполняющий обязанности главы самопровозглашённой республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе снова перешёл в горячую стадию.

30 апреля на Украине было объявлено о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и переходе к операции объединённых сил.