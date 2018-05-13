В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о семи случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

«За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Обстрелам, поданным Народной милиции, подверглись районы населённых пунктов Калиново, Желобок и Знаменка.

Информации о погибших и пострадавших со стороны военнослужащих и местного населения не поступало.

Ранее исполняющий обязанности главы самопровозглашённой республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе снова перешёл в горячую стадию.

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