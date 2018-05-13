В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ
«За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
Обстрелам, поданным Народной милиции, подверглись районы населённых пунктов Калиново, Желобок и Знаменка.
Информации о погибших и пострадавших со стороны военнослужащих и местного населения не поступало.
Ранее исполняющий обязанности главы самопровозглашённой республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе снова перешёл в горячую стадию.