«Это ад просто»: при падении автобуса в Мойку в Петербурге погибли по меньшей мере три человека
МЧС: при падении автобуса в реку Мойку в Петербурге погибли три человека
В Санкт-Петербурге произошла авария с пассажирским автобусом. Транспортное средство упало в реку Мойку. Как сообщили RT в городском комитете транспорта, при повороте водитель не справился с управлением, пробил ограду и упал с моста.
По данным главка МВД по городу, инцидент произошёл около 13:00 мск.
«Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойку в районе дома 69 по Большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции», — говорится в сообщении.
При этом водитель автобуса доставлен для разбирательства в полицию.
Также указывается, что возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек».
Ещё одно уголовное дело было возбуждено следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).Также на russian.rt.com RT опубликовал видео момента падения автобуса в реку Мойку в Петербурге
По данным МЧС России, в спасательных работах на месте падения автобуса в реку Мойку были задействованы 69 специалистов и 18 единиц техники.
«Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. К сожалению, три человека скончались», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды.
Наряду с этим в прокуратуре Санкт-Петербурга заявили, что контролируют установление всех обстоятельств ДТП. Для координации работы экстренных служб и правоохранительных органов на место ЧП прибыли заместитель прокурора города Пётр Забурко, а также прокурор Адмиралтейского района Есения Мальцева.
«Прокуратура города проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, сообщил, что лично координировал работу ведомств на месте.
«В связи с аварией на Набережной реки Мойки с участием автобуса: на месте работают сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению. Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично», — написал он в Telegram.
Также по поручению губернатора создана городская комиссия для выяснения причин ДТП.
Перевозчика «Такси», чей автобус упал в реку Мойку, 23 раза за два года привлекали к административной ответственности. На компанию были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн рублей, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Жительница Санкт-Петербурга по имени Татьяна в разговоре с RT отметила, что часть пассажиров автобуса, который упал в Мойку в Петербурге, смогли сразу выбраться из транспорта. При этом у некоторых были окровавлены руки.
«Кто-то стал прыгать. Одного достали, но он уже синий был. Кого-то скорая увезла прямо сразу же. Потом приехали службы, достали остальных — человек семь-восемь», — подчеркнула она.
Другая очевидица ЧП отметила, что в момент падения автобуса в реку была дома и услышала крики людей: «Это ад просто! Просто ад».