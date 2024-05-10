«Это ад просто»: при падении автобуса в Мойку в Петербурге погибли по меньшей мере три человека

Днём 10 мая в реку Мойку в Санкт-Петербурге упал пассажирский автобус, в салоне которого находилось около 20 человек. По данным МЧС России, погибли трое, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. После ЧП возбуждено два уголовных дела: о нарушении ПДД и об оказании небезопасных услуг.

В Санкт-Петербурге произошла авария с пассажирским автобусом. Транспортное средство упало в реку Мойку. Как сообщили RT в городском комитете транспорта, при повороте водитель не справился с управлением, пробил ограду и упал с моста.

По данным главка МВД по городу, инцидент произошёл около 13:00 мск.

«Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойку в районе дома 69 по Большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

При этом водитель автобуса доставлен для разбирательства в полицию.

Также указывается, что возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек».

Ещё одно уголовное дело было возбуждено следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Также на russian.rt.com RT опубликовал видео момента падения автобуса в реку Мойку в Петербурге

По данным МЧС России, в спасательных работах на месте падения автобуса в реку Мойку были задействованы 69 специалистов и 18 единиц техники.

«Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. К сожалению, три человека скончались», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды.

Наряду с этим в прокуратуре Санкт-Петербурга заявили, что контролируют установление всех обстоятельств ДТП. Для координации работы экстренных служб и правоохранительных органов на место ЧП прибыли заместитель прокурора города Пётр Забурко, а также прокурор Адмиралтейского района Есения Мальцева.

«Прокуратура города проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, сообщил, что лично координировал работу ведомств на месте.

«В связи с аварией на Набережной реки Мойки с участием автобуса: на месте работают сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению. Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично», — написал он в Telegram.

Также по поручению губернатора создана городская комиссия для выяснения причин ДТП.

Перевозчика «Такси», чей автобус упал в реку Мойку, 23 раза за два года привлекали к административной ответственности. На компанию были наложены штрафы на общую сумму 3,6 млн рублей, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Жительница Санкт-Петербурга по имени Татьяна в разговоре с RT отметила, что часть пассажиров автобуса, который упал в Мойку в Петербурге, смогли сразу выбраться из транспорта. При этом у некоторых были окровавлены руки.

«Кто-то стал прыгать. Одного достали, но он уже синий был. Кого-то скорая увезла прямо сразу же. Потом приехали службы, достали остальных — человек семь-восемь», — подчеркнула она.

Другая очевидица ЧП отметила, что в момент падения автобуса в реку была дома и услышала крики людей: «Это ад просто! Просто ад».