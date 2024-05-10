В том числе «Кинжалами» и беспилотниками: ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по объектам ВПК и ж/д инфраструктуры Украины

В период с 5 по 10 мая ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России осуществили 27 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По данным Минобороны РФ, были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры Украины. Потери киевского режима в течение недели составили до 6460 военнослужащих.

Министерство обороны РФ подвело итоги действий Вооружённых сил России в зоне СВО в период с 5 по 10 мая.

По данным ведомства, было нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами, в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности РФ.

В результате были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.

Кроме того, поражались средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.

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Ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками группировок войск ВС РФ уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции: зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19. Также был поражён склад топлива объединённого центра материально-технического обеспечения ВСУ.

Авиацией и средствами ПВО сбит самолёт Су-27, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и Vampire, а также 163 беспилотных летательных аппарата.

Ситуация на линии фронта

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих, указали в Минобороны РФ.

В период с 5 по 10 мая подразделения Западной группировки войск освободили населённые пункты Котляровка и Кисловка (Харьковская область). Также нанесено поражение формированиям девяти бригад противника в районах н. п. Стельмаховка, Новосёловское (ЛНР), Новосадовое (ДНР) и Синьковка (Харьковская область).

Отражены 14 контратак штурмовых групп трёх бригад ВСУ и бригады Нацгвардии возле н. п. Крахмальное (Харьковская область), Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР).

Потери противника составили: до 1015 военнослужащих, три танка, из них два Leopard производства ФРГ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, пять автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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Подразделения Южной группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, восьми механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны возле н. п. Спорное, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка (ДНР).

Также была отражена контратака штурмовых групп механизированной бригады ВСУ вблизи н. п. Красное (ДНР). Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из которых 13 были переданы Украине западными странами. Кроме того, уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населённый пункт Новокалиново (ДНР), нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника неподалёку от н. п. Семёновка, Соловьёво, Очеретино и Нетайлово (ДНР).

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Потери противника составили: более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один Leopard производства ФРГ и два Abrams производства США, 16 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley производства США и БМП Marder производства ФРГ, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО Vampire чешского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах н. п. Урожайное, Старомайорское, Водяное и Пречистовка (ДНР).

Потери противника составили до 860 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад ВСУ, а также бригад морской пехоты, теробороны и Нацгвардии Украины вблизи н. п. Золотая Балка, Токаревка, Ивановка, Михайловка, Тягинка, Степное (Херсонская область) и Павловка (Запорожская область).

Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее населённого пункта Работино (Запорожская область). Противник потерял до 240 военнослужащих, девять автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из которых 11 М777 — производства США.