В ЛНР заявили о восьми случаях обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о восьми случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Калиново и сёл Калиновка, Желобок, Санжаровка, Логвиново, Веселогоровка», — указывается в заявлении. Отмечается, что огонь вёлся из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Ранее исполняющий обязанности главы самопровозглашённой республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе снова перешёл в горячую стадию.