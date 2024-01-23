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Военкор El Mundo: рост кладбищ на Украине показывает уровень потерь ВСУ

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То, насколько большие потери несут ВСУ, видно по расширению кладбищ в украинских городах, заявил в подкасте El Mundo военкор издания Хавьер Эспиноса.
Военкор El Mundo: рост кладбищ на Украине показывает уровень потерь ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«С каждым разом видно, как они расширяются и как ежедневно появляются десятки и десятки новых могил», — подчеркнул журналист.

По его словам, на Украине уже нет наблюдавшегося в прошлом году оптимизма относительно быстрого окончания конфликта.

«С украинской стороны огромные потери. Очень серьёзные. Кладбища с каждым разом становятся всё шире», — сказал Эспиноса, слова которого приводит ИноТВ.

Он отметил, что побывал в Харькове, Днепропетровске, Запорожье и видел местные кладбища.

Ранее бывший глава МВД Украины и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире YouTube-канала «Прямой» назвал текущую ситуацию для украинских военных тяжелейшей за всё время боёв. Он, в частности, отметил: «Мы видим, как разрослись кладбища».

В декабре Верховная рада Украины приняла закон о создании Национального военного мемориального кладбища, которое будет расположено в селе Гатном в Киевской области.

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