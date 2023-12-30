Экс-глава МВД Украины назвал ситуацию для ВСУ тяжелейшей за всё время боёв

Бывший глава МВД Украины и экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире YouTube-канала «Прямой» назвал текущую ситуацию для украинских военных тяжелейшей за всё время боёв.

«На фронте ситуация сейчас самая трудная за всю войну», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он подверг критике Владимира Зеленского за то, что тот думает о рейтинге в настоящий момент.

По его словам, власти страны обязаны признать огромные потери ВСУ и необходимость очередной мобилизации.

«Мы видим, как разрослись кладбища», — добавил он.

Ранее внештатная помощница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк мотивировала украинцев идти на фронт фразой «Всё равно мы все умрём».