Помощница Залужного мотивировала идти на фронт фразой «Всё равно мы все умрём»

Внештатная помощница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк мотивировала украинцев идти на фронт фразой «Всё равно мы все умрём».

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

Мартынюк призвала украинских матерей «не паниковать», если их сыновьям приходят повестки.

«Не нужна эта истерия. Всё равно мы все умрём. Мы все не вечные. Но даже если так произойдёт, уйти из жизни достойно — это намного лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадёт», — заявила она.

Ранее глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что на фронт необходимо отправить не только 500 тыс. мобилизованных, а вообще всех граждан Украины.

При этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что не знает, откуда взять деньги на мобилизацию 500 тыс. человек.