ВСУ несут огромные потери, и это видно по расширению кладбищ в украинских городах, заявил в подкасте El Mundo военкор издания Хавьер Эспиноса. «С каждым разом видно, как они расширяются и как ежедневно появляются десятки и десятки новых могил», — подчеркнул журналист.
На Украине уже нет наблюдавшегося в прошлом году оптимизма относительно быстрого окончания конфликта, заявил в подкасте El Mundo военный корреспондент издания Хавьер Эспиноса. По его словам, украинцы уже допускают, что конфликт может затянуться на годы.
«Нужно сказать, что это настроение разделяют по всей стране — во всех частях страны, где я побывал. На востоке, в зонах, близких к фронту, и в самой столице начинают понимать, что былая надежда на прорыв (оборонительных. — ИноТВ) линий и на возвращение всей территории в довольно короткий срок — говорилось даже о прошлом годе — не воплотится», — отметил Эспиноса.
По его словам, теперь Киеву приходится адаптировать всё, в том числе экономику, к длительному конфликту. Испанский журналист также указал на большие потери ВСУ.
«С украинской стороны огромные потери. Очень серьёзные. Кладбища с каждым разом становятся всё шире», — заявил Эспиноса.
Он отметил, что бывал в таких городах, как Харьков, Днепропетровск, Запорожье, и видел местные кладбища.
«С каждым разом видно, как они расширяются и как ежедневно появляются десятки и десятки новых могил», — подчеркнул Эспиноса.
В Челябинской области уголовное дело возбудили по факту смерти восьмилетнего школьника из Южноуральска. 22 января ребёнок ушёл в неизвестном направлении, а позже был найден мёртвым. При этом отмечается, что его смерть не носит криминальный характер.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе доследственной проверки по факту смерти пятимесячной девочки из Первоуральска (Свердловская область), которая умерла в своей кроватке.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке в приграничных странах отрядов для провокаций против Минска, по его словам, «полководцы» уже определены. Об этом он сказал во время утверждения решений об охране государственной границы в 2024 году.
Русскоязычные версии сайтов государственных структур Эстонии должны быть закрыты. С таким требованием выступила фракция в эстонском парламенте оппозиционной Консервативной народной партии, сообщает портал национального гостелерадио ERR.
Союзники Украины в Европе начали паниковать, а США — искать новый подход к украинскому конфликту из-за нарастающего давления ВС России на армию Украины, считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, своё мнение он выразил в колонке для портала Weapons and Strategy.
Олимпийский чемпион Валерий Каменский отреагировал на автогол российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризона Койотс».
В РЖД отстранили от работы с пассажирскими поездами проводницу, которая высадила кота Твикса из вагона, сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников. Расследование гибели кота продолжается.
Группа конгрессменов США спешит заключить сделку по пограничной политике, чтобы получить от республиканцев поддержку дополнительного финансирования военной помощи для Киева. Как признался лидер демократов в сенате Чак Шумер, это требует безотлагательно решения, потому что у ВСУ заканчиваются снаряды, пишет Associated Press.
Международная компания акционерное общество (МКАО) стала владельцем главного юрлица компании «Яндекс», заменив Yandex N.V. Это следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин любят свои страны и делают так, чтобы их родина преуспела, уверен кандидат в президенты США Дональд Трамп. По его мнению, нынешний глава Белого дома Джо Байден «не способен на это».
Экс третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и поляком Хубертом Хуркачем в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года в Мельбурне.
Европе следует уничтожить Евросоюз, прежде чем Евросоюз уничтожит Европу, считает лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Так он отреагировал на предложение экспертов внедрить в ЕС «налог на углерод сельскохозяйственного происхождения». Как подчеркнул политик, «фермерам это понравится», особенно в разгар «сельскохозяйственного бунта».
Президент России Владимир Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры поддержки для них. В документе подчёркивается, что многодетной является семья, имеющая трёх и более детей. Её статус устанавливается бессрочно.