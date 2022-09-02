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Кириенко сообщил о переходе школ Донбасса на российскую программу обучения

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил о переходе школ Луганской и Донецкой народных республик, а также учебных заведений на освобождённых территориях на российскую программу с 1 сентября.
Кириенко сообщил о переходе школ Донбасса на российскую программу обучения
  • Gettyimages.ru
  • © Sydney Bourne

Он напомнил, что первыми, кто проходил обучение в центре знаний «Машук», были учителя из Донбасса, Херсона и Запорожья. 

«На Донбассе, освобождённых территориях с 1 сентября, особенно на освобождённых территориях, ребята перешли на российскую программу», — цитирует Кириенко ТАСС.

В июне главы Минобрнауки России, ЛНР и ДНР подписали международные меморандумы о взаимопонимании, в рамках которых возможно тесное сотрудничество вузов участников соглашения.

Директор Департамента образования и науки ВГА Запорожской области Елена Шапурова сообщила, что в Запорожcкой области продолжат изучать украинский язык.

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