Кириенко сообщил о переходе школ Донбасса на российскую программу обучения

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил о переходе школ Луганской и Донецкой народных республик, а также учебных заведений на освобождённых территориях на российскую программу с 1 сентября.

Он напомнил, что первыми, кто проходил обучение в центре знаний «Машук», были учителя из Донбасса, Херсона и Запорожья.

«На Донбассе, освобождённых территориях с 1 сентября, особенно на освобождённых территориях, ребята перешли на российскую программу», — цитирует Кириенко ТАСС.

В июне главы Минобрнауки России, ЛНР и ДНР подписали международные меморандумы о взаимопонимании, в рамках которых возможно тесное сотрудничество вузов участников соглашения.

Директор Департамента образования и науки ВГА Запорожской области Елена Шапурова сообщила, что в Запорожcкой области продолжат изучать украинский язык.