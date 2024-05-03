«Под нашим натиском вынуждены отступать»: Шойгу заявил о продолжающемся продвижении российских войск в зоне СВО

Российские военные продолжают взламывать систему опорных пунктов на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он также сообщил, что ВС РФ с начала года взяли под контроль почти 550 кв. км территорий новых регионов страны. При этом из-за попыток любой ценой сдержать наступление российских войск ежесуточные потери ВСУ в апреле возросли до 1 тыс. человек, подчеркнул Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о продолжающемся продвижении российских войск в зоне СВО.

«Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать», — заявил министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Как уточнил глава оборонного ведомства, с начала 2024 года российская сторона взяла под контроль 547 кв. км территории новых регионов страны. В частности, за последние две недели были освобождены населённые пункты Новобахмутовка, Семёновка и Бердычи (ДНР).

Шойгу отметил, что США и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск, в результате чего ежесуточные потери противника в апреле возросли до 1 тыс. военнослужащих.

Согласно приведённым министром данным, с начала года потери ВСУ превысили 111 тыс. человек. Также Киев потерял 21 тыс. единиц вооружения и военной техники.

На фоне сложившейся ситуации киевский режим ужесточает мобилизацию, отметил Шойгу. Он добавил, что не желающих воевать Киев принудительно отправляет на передовую.

«По сути, их по-прежнему бросают на убой. Такое бесчеловечное отношение к своему населению свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь», — сказал Шойгу.

Сводка о ходе СВО

В свою очередь, в пресс-службе Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе СВО сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка и Двуречная (Харьковская область).

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Отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Берестовое (Харьковская область), Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР).

По оценкам МО РФ, противник потерял до 355 военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм САУ «Акация», 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм гаубица L119 производства Великобритании и боевая машина РСЗО «Град».

Подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Спорное, Константиновка и Красногоровка (ДНР).

ВСУ потеряли до 340 человек, танк, бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля, гаубицы Д-20, Д-30 и L119, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах н. п. Майорск, Новгородское, Семёновка и Розовка (ДНР).

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Кроме того, отражены десять контратак штурмовых групп 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 23, 100, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьёво и Нетайлово (ДНР).

ВСУ потеряли в этом секторе до 360 военнослужащих, танк Abrams, две БМП, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 155-мм САУ М109 Paladin производства США, 152-мм самоходную пушку Dana М2 чешского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и два орудия Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Старомайорское и Пречистовка (ДНР). В районе н. п. Урожайное (ДНР) отражены три контратаки штурмовых групп 106-й бригады теробороны. Противник потерял до 135 человек, два автомобиля и гаубицу М777.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Михайловка и Ивановка (Херсонская область). Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля, САУ М109 Paladin и гаубицу М777.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ.

Наряду с этим поражена нефтебаза «Баловное», с которой снабжались топливом воинские части ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов и три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции.