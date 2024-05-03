Координатор подполья: склады с боекомплектом ВСУ попали под удар в Чугуеве

Российские военные нанесли удар по складским помещениям с боекомплектом в Чугуеве (пригород Харькова), рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Об этом он сообщил РИА Новости.

«В 11:40 в пригороде Харькова Чугуеве прозвучали два взрыва. По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики. Жители Харькова сообщают, что взрывы были такой мощности, что громко было даже в Слободском районе города в 20 км от Чугуева», — рассказал Лебедев.

По некоторым данным, склады находятся рядом с лётной учебной базой в Чугуеве.

О том, что в районе Харькова произошли взрывы, а в Харьковской области объявили воздушную тревогу, ранее сообщил украинский телеканал «Общественное».