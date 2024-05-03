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«Военная хроника»: ВС России начали уничтожение «суперопорника» ВСУ у Часова Яра

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Российские войска начали уничтожение украинского «суперопорника» западнее канала Северский Донец в рамках наступления на Часов Яр.
«Военная хроника»: ВС России начали уничтожение «суперопорника» ВСУ у Часова Яра
  • РИА Новости

Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Помимо самого опорника, вплотную примыкающего к микрорайону Новый, на этом участке у ВСУ имеется обширная сеть ходов, которая позволяет перемещать войска между южной частью города, детским лагерем «Мир» и позицией ВСУ «Бункер», с которой простреливается трасса Т-0504. Окопы и блиндажи в этой части опорника готовились давно, из-за чего к их уничтожению приходится подключать не только «Грады», но и тяжёлые орудия 2С7 «Пион», — отмечается в материале.

Как подчёркивается, южная часть оборонительного рубежа в Часове Яре особенно важна для ВСУ, поскольку прорыв обороны в этом месте может спровоцировать рассечение украинской группировки на две части, как это уже было в Авдеевке.

Часов Яр — одна из важнейших целей для российской армии после освобождения Авдеевки. ВС России наступают по флангам, а безопасность их продвижения обеспечивают экипажи ударных вертолётов. Задача лётчиков — оказать огневую поддержку штурмовым подразделениям и при необходимости эвакуировать раненых бойцов.

Пилоты работают на малой высоте, чтобы радары и средства ПВО противника не смогли их обнаружить.

Подробнее — в материале военкора RT Саргона Хадая.

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